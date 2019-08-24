Çeçenistan'da Avrupa'nın en büyük camisi açıldı

Hz. Muhammed'in adını taşıyacak olan cami, her biri 63 metre yüksekliğinde 4 minareye, 40 metreden yüksek ana kubbeye sahip.
Mekke ve Medine'deki camilerin ardından en güzel 3. cami olduğu belirtilen cami, 'Müslümanların gururu' olarak adlandırılıyor.
Türk ve Özbek ustaların önemli bir katkı sunduğu caminin yaklaşık 3 ton ağırlığındaki özel avizesi de Türkiye'de üretildi.
Самую большую мечеть Европы открыли в Чечне. Ее здание вмещает 30 тысяч человек, а на всей территории могут одновременно молиться до 70 тысяч прихожан. Мечеть построена из белого мрамора, в оформлении использовано чистое золотоhttps://t.co/2s77w19H5M pic.twitter.com/JsnFG0vHDR— Лента.ру (@lentaruofficial) August 23, 2019
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