İlk insansı Rus robot FEDOR'u taşıyan Soyuz MS-14 UUİ'ye kenetlenemedi

Uçuş Kontrol Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre uzay aracı UUİ'ye 99 metreye kadar yakınlaştı ancak yaşanan sorun nedeniyle durdu ve güvenli mesafe olarak kabul edilen 279 metre uzaklığa çekildi.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Soyuz'un kenetlenme sistemindeki arıza nedeniyle UUİ'ye zamanında ulaşamadığını söyledi.

Soyuz'un istasyona kenetlenmesi için bugün yeni bir girişimde bulunmasının mümkün olmadığına karar veren yetkililer, daha ileri tarihte yeni bir girişimin mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.

Soyuz MS-14 uzay aracı, dün Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Kozmonotların hareketlerinin yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen insansı robot FEDOR, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında, ayrıca şişe açmak gibi geliştirdiği yeni özelliklerinin paylaşıldığı bir Instagram ve Twitter hesabı da var. UUİ’de de çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edilecek.

Roscosmos yetkilisi Aleksandr Bloşenko, fırlatma öncesinde FEDOR’un elektrik kablolarını bağlayıp keseceğini, tornavida ve yangın söndürücü gibi aletleri kullanacağını söylemişti. Bloşenko’ya göre, bu tür insansı robotlar gelecekte uzay yürüyüşü gibi tehlikeli görevleri gerçekleştirecek.