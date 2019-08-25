Bodrum’da yoğun bakımda bulunan Rus kız en yakın zamanda Rusya’ya götürülebilir

Saint Petersburg Valiliği, Bodrum'da kaldığı otelin havuzunda yüzerken kolunu pompa borusuna kaptıran ve Denizli’deki hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan 12 yaşındaki Rus kızın, durumunda yeni komplikasyonlar olmazsa birkaç gün içinde Rusya’ya gönderilebileceğini açıkladı.

Saint Petersburg Valiliği basın dairesinden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bulunan ve durumu halen ciddiyetini koruyan kızın, durumunda yeni komplikasyonlar olmazsa birkaç gün içinde Rusya’ya gönderilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Yeni komplikasyonların oluşmaması koşuluyla birkaç gün içinde Rusya’ya aktarma imkanı olur. Bugün itibarıyla Rus ve Türk taraflar ağır durumdaki Petersburglu kızın durumu ile ilgili günlük istişareler planlıyor. Tıbbi durumu buna imkan sağlar sağlamaz kız, Acil Durumlar Bakanlığı’nın imkanlarıyla St. Petersburg’a nakledilecek” ifadelerine yer verildi.

Çekilen tomografi sonucunun kızın ağır durumda olduğunu doğruladığı belirtilen açıklamada, St. Petersburg’dan gönderilen doktor ekibinin Türk meslektaşlarına yardım etmek için Türkiye’de kaldıkları kaydedildi.

St. Petersburg'dan ailesiyle Türkiye'ye tatil için gelen 12 yaşındaki bir kız çocuğu, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramamıştı. Son anda birkaç kişinin müdahalesiyle boğulmak üzereyken sudan çıkarılarak Denizli'de bir hastaneye kaldırılan kız, yoğun bakıma alınmıştı.