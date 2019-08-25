İlk insansı Rus robot FEDOR'u taşıyan Soyuz MS-14’ün UUİ’na ikinci kenetlenme girişimi Salı sabahı yapılacak

Solovyev, “Pazarı pazartesine bağlayan gece FEDOR’u taşıyan Soyuz uzay aracında kenetlenme 27 Ağustos Salı sabah yapılacak şekilde bazı revizyonlar yapacağız. İkinci kenetlenme girişimi Moskova saatiyle 8.00-9.00 (TSİ ile aynı) gibi yapılacak” ifadelerini kullandı.
ROSCOSMOS BAŞKANI ROGOZİN: DURUM KARMAŞIK FAKAT KONTROL ALTINDA
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rogozin, UUİ’de Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un yönetimindeki ekibin, istasyonda önceden bulunan Soyuz-MS13 uzay aracını manuel modda ‘Zvezda’ modülünden Soyuz MS-14’ün bugün kenetlenemediği MIM2 modülüne aktaracağını yazdı.
В понедельник экипаж командира Александра Скворцова произведёт в ручном режиме перестыковку корабля Союз МС-13 со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2, куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14"— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 24, 2019
Rogozin’in açıklamasına göre Skvortsov ve ekibi yarın Soyuz-MS13’ün aktarılması ile ilgili ek antrenman yapacak, Salı sabahı ise FEDOR’u taşıyan Soyuz MS-14 uzay aracı otomatik olarak ‘Zvezda’ modülü ile kenetlenmeye çalışacak.
Rogozin, “Durum karmaşık, fakat kontrol altında” ifadelerini kullandı.
Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда".— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 24, 2019
В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки.
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