Kırım Tatarlarından Zelenskiy'e yanıt: Kırım'da ulusal ve bölgesel özerkliğe ihtiyacımız yok

Sputnik'e konuşan Umerov, "Kırım Tatarları'nın başka bir ülkenin devlet başkanı tarafından vaat edilen hayalet bir özerkliğe ihtiyacı yok. Kırım Tatarları, Rusya'da kendi evinde yaşıyor ve kalkınma için gerekli her şey temin edildi" dedi.

Umerov, Zelenskiy'in Rusya'ya bağlı Kırım'ın iç işlerine müdahale etmeye son vermesinin vakti geldiğinin de altını çizdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Kırım'da 'Kırım Tatar özerkliği' kurulmasını gündeme almaya hazır olduklarını söylemişti. Partisinin Kırım Tatarları tarafından önerilen Kırım meselesiyle ilgili üç yasayı hazırlayacağını kaydeden Zelenskiy, Kırım'ın Ukrayna döneceğinden hiç şüphesi olmadığını öne sürmüştü.