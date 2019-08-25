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00:24 26 Ağustos 2019
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    Biarritz'de G7 aile fotoğrafı

    Kremlin: G7 katılımcılarının Rusya ile ilişkileri düzeltirken sağduyulu olmasını umuyoruz

    © REUTERS / POOL
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7’de yer alan tüm ülkelerin Rusya ile ilişkileri restore ederken sağduyulu olmalarını beklediğini belirtti.

    Fransa'nın Biarritz kentindeki G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran şokuna uğrayan ABD Başkanı Donald Trump'a aile fotoğrafı çekimi sırasında first lady Brigitte Macron öpücük kondurdu.
    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
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    ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesinde Rusya'nın gruba yeniden alınması ihtimalini "Bazıları Rusya'yı yeniden G7'de görmek istiyor. Bence bu dünyada pek çok şey için yararlı olurdu. Bence olumlu bir şey olurdu. Bazıları benimle aynı görüşte" diye değerlendirirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü, G7’de yer alan tüm ülkelerin Rusya ile ilişkileri restore ederken sağduyulu olmalarını beklediklerini belirtti.

    Donald Trump- Boris Johnson
    © REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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    “G7’yi ele alacak olursak, Rusya’nın bu grupta yer alan çoğu ülkeyle ilişkileri eski haline geliyor ve şu anda gerek Fransa gerekse de İtalya ile oldukça olumlu minvalde devam ediyor” diye konuşan Peskov, Rusya’nın Almanya ve Japonya ile geleneksel olarak yakın ilişkiler içinde olduğunu hatırlatarak ekledi:

    "Şimdilik bazı ülkelerle ilişkileri restore etmede başarı sağlanamıyor, ancak biz er veya geç sağduyunun üstün gelmesini umuyoruz."

    AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
    © REUTERS / Eric Vidal
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    ‘NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ FORMATINDAKİ ZİRVE İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR’

    Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında yeni bir zirve yapma olasılığının değerlendirildiğini doğrulayan Kremlin Sözcüsü, ancek zirve öncesinde büyük bir ‘ödev çalışmasının’ yapılması gerektiğini ifade etti.

    Peskov, “Böyle bir zirvenin düzenlenmesiyle ilgili olasılıklar gerçekten de değerlendiriliyor, ancak daha önce oldukça büyük bir ‘ödev çalışmasının’ yapılması gerekiyor" dedi.

    Mariya Zaharova
    © Sputnik / Vitaly Belousov
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    G8 formatının yeniden oluşturulmaması halinde Rusya’nın G7 ile daha sıkı bir koordinasyona hazır olup olmayacağı yönündeki soruya Peskov, her işbirliğinin nihai bir amacının olması gerektiği şeklinde yanıt vererek şöyle devam etti:

    “Gerek politik, gerekse de jeopolitik ve ekonomik süreçlerle ilgili koordinasyon, elbette ki dünyanın büyük ülkelerinin katılımıyla yapılması halinde daha etkili olur, çünkü Çin’in, Hindistan’ın yer almadığı makro politikayı ve makro ekonomiyi konuşmak pek mantıklı olmaz.”

    Etiketler:
    Dmitriy Peskov, G7, Kremlin, Rusya
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