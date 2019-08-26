Peskov: Putin ve Erdoğan, MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35 savaş uçaklarını görecek

Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları için Rusya'ya başvurup başvurmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında yapacakları görüşmede bu uçakları göreceğini belirtti.