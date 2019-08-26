'Severodvinsk'teki askeri birlikte yaşanan patlamadan sonra radyoaktif izotoplar bulundu'

Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'ne bağlı Severodvinsk kentinde denizdeki bir platformda yapılan füze denemesi sırasında gerçekleşen patlamanın ardından radyoaktif izotoplar bulunduğu belirtildi.

Rusya Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme (Rosgidromet) Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 kişinin hayatını kaybettiği Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamadan sonra stronsiyum, baryum ve lantan radyoaktif izotopları bulundu.

Açıklamada, "Severodvinsk'te alınan numuneler, bozunma ürünleri asal radyoaktif gazlar olan 91Sr, 139Ba, 140Ba ve 140La gibi kısa ömürlü teknojen radyonüklidlerin bulunduğunu ortaya koydu" dendi.

'HALKI HİÇBİR ŞEKİLDE TEHDİT ETMEDİ'

Sputnik'e konuşan bağımsız nükleer güç portalı AtomInfo.ru Genel Yayın Yönetmeni Aleksandr Uvarov, bu izotopların uranyum çekirdeklerinin parçalanması sonucunda oluştuğunu ifade etti.

Uvarov, "Rosgidromet'in açıklaması, bu izotopların numuneler arasına Severodvinsk'teki kaza sonucunda girdiğini göstermiyor. Her halükarda bu durum, halkı hiçbir şekilde tehdit etmedi" diye konuştu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, patlamanın füze motor denemesi esnasında meydana geldiğini belirtmişti.

Patlamanın ardından yapılan incelemelerde bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğu aktarılmıştı.