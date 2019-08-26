Putin ve Erdoğan MAKS-2019 Fuarı'nda askeri-teknik işbirliğini ve bölgesel konuları ele alacak

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova yakınındaki Jukovskiy Havalimanı’nda düzenlenen MAKS-2019 Fuarı kapsamında askeri-teknik işbirliğini ve bölgesel konuları görüşeceklerini bildirdi.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Putin ve Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan’ın Moskova yakınındaki Jukovskiy Havalimanı’nda 14’sü düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında yapacakları görüşmede askeri-teknik işbirliğini, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemin güncel başlıklarını ele alacakları belirtildi.

Açıklamada, “Görüşmede Rusya ve Türkiye arasındaki politik, ticari-ekonomik, askeri-teknik ve insani alanlardaki işbirliğinin geleceğe dönük olarak daha da geliştirilmesinin, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularının ele alınması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

PESKOV: PUTİN İÇİN YARIN YOĞUN BİR GÜN OLACAK

Putin-Erdoğan görüşmesi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nı ziyaret ettikten sonra ikili görüşme yapacaklarını belirtti.

Putin’in programındaki yoğunluğa dikkat çeken Peskov, Rus liderin daha sonra WorldSkills uluslararası beceri yarışmasının kapanış seremonisine katılmak için Tataristan’ın başkenti Kazan’a geçeceğini ifade etti.

Peskov, “Başkanımız için yarın yoğun bir gün olacak. Erdoğan ve Putin Jukovskiy’de MAKS-2019 fuarında sergilenen ürünleri inceleyecek ve elbette ki ikili görüşme yapacak” diye konuştu.

Peskov, “Ayrıca yarın Kazan’da WorldSkills’in kapanışı yapılacak, Putin orada bulunacak” ifadelerini kullandı.

27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın fuarının medya partnerliğini, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı üstlendi.