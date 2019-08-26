Putin Yakovenko’yu İngiltere Büyükelçisi görevinden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı bir talimatnameyle Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko’yu bu görevinden aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko’nun görevinden alınması ile ilgili imzaladığı talimatname, Rusya’nın hukuki belgelerin yer aldığı resmi Internet portalında yayınlandı.

Daha önce Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Yakovenko’nun Londra’da 8 yıl boyunca yürüttüğü görevinden ayrıldığı ve Moskova’ya geri döndüğü bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yakovenko’nun görevinden ayrılmasının olağan bir rotasyon olduğunu ve Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla ilgili olmadığını açıklamıştı.

Yakovenko’nun yerine vekaleten elçilik müsteşarı İvan Volodin atandı.