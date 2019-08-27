Rus denizciler, nükleer denizaltılarını gizleyerek bulundukları üsten tahliye etti

İki nükleer denizaltıyı bulunduğu üsten, karşı tarafın fark edemeyeceği şekilde gizleyerek tahliye eden denizcilerin gerçekleştirdikleri tatbikatın videosu internette yayınlandı.

Pasifik Filosu’nun Vilyuçinsk kentindeki ana üssünde gerçekleşen manevralara ikmal birliklerinin römorkörleri, özel deniz araçları 50’den fazla denizci katıldı.

Под завесой тайны: в ТОФ показали учения по скрытному выводу атомных подлодок:

https://t.co/OOa6gNiwNQ pic.twitter.com/1IIggvEukV — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) August 26, 2019

Proje 671 ve 949A sınıfı iki nükleer denizaltının da yer aldığı manevralar sırasında deniz kuvvetlerine ait radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma birlikleri sis perdesi oluşturdu, denizaltı sabotaj kuvvetleriyle mücadele timleri ise su altı el bombaları kullanarak, göreceli düşman kuvvetlerinin sığınaklarını imha etti.