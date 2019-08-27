Rusya'da kadın nüfusu erkeklerden fazla çıktı

Rosstat’tın 2036’ya kadar geçecek zaman dilimini kapsayan tahminine göre Rusya’daki ‘erkek-kadın’ oranında kadına düşen ağırlık, uzun vadede korunmaya devam edecek. Tek istisnayı, erkeklerin geleneksel olarak kadınlara göre daha fazla olduğu, Rusya’nın kuzeydoğusundaki Çukotka bölgesi oluşturuyor.
Rosstat’ın verilerinden Rusya’da bu yıl bin erkeğe düşen kadın sayısı bin 154 olduğu görülüyor, kurumun tahminine göre 2036 yılındaysa bin erkeğe bin 128 kadın düşecek. Ülkenin bu genel görünümüne istisna olarak gösterilen Çukotka Yarımadası’ndaysa aksine bir durum söz konusu. Bu bölgede bin erkeğe 956 kadın düşüyor ve bu sayı 2036’ya kadar 813’e gerileyecek.
Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi İstatistik Kürsüsü'nden Doç. Aleksandr Timofeyev, Sputnik’e demecinde erkek ve kız çocuklarının neredeyse eşit oranda doğduklarını aktardı.
Rus uzman, 60 yaş grubunda bir erkeğe 2 kadın düştüğünü, böylelikle toplumun zorunlu bir demografik deformasyona uğradığını ifade etti.
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