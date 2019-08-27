Rus insansı robot FEDOR, UUİ'ye başarıyla kenetlendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) birinci kenetlenme denemesinde başarısız olan Rus insansı robot FEDOR, ikinci denemesinde başarılı oldu. FEDOR'un

Geçen hafta Soyuz MS-14 uzay aracı ile, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) zamanında ulaşamadığı için kenetlenemeyen insansı robot FEDOR, ikinci denemesinde kenetlenme işlemini tamamladı.

Konuyla ilgili yorum yapan bir NASA TV sunucusu, "Kontakt onaylandı, kenetlenme onaylandı" açıklamasında bulundu.

Kozmonotların hareketlerinin yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen insansı robot FEDOR, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında, ayrıca şişe açmak gibi geliştirdiği yeni özelliklerinin paylaşıldığı bir Instagram ve Twitter hesabı da var. UUİ’de de çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edilecek.

Roscosmos yetkilisi Aleksandr Bloşenko, fırlatma öncesinde FEDOR’un elektrik kablolarını bağlayıp keseceğini, tornavida ve yangın söndürücü gibi aletleri kullanacağını söylemişti. Bloşenko’ya göre, bu tür insansı robotlar gelecekte uzay yürüyüşü gibi tehlikeli görevleri gerçekleştirecek.

🚀Russia's unmanned Soyuz MS-14 spacecraft carrying 670 kg of supplies and 🤖 FEDOR, the antropomorphic robot, successfully docked to the ISS. Now FEDOR is to take part in several scientific experiments and to stay aboard the station for about a week and a half until 6 September pic.twitter.com/hCpkYHHRLU — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) August 27, 2019

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