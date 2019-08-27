Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz

Rus Başbakan Yardımcısı Borisov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenecek MAKS-2019'a katılacak olan Türk lider Erdoğan'a hangi uçakların tanıtımının yapılacağı soruldu.

Borisov söz konusu sorular karşısında, "(Erdoğan'a) hem Su-57 hem Su-35'i göstereceğiz" dedi.

Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Türkiye'ye sevk edilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "(Türkiye uçakların) satışlarının yapılıp yapılmayacağı ihtimali gösterime bağlı olacak, birazcık bekleyin" cevabını verdi.

Su-57, Rusya'nın, radar sistemlerinden gizlenebilen ve tüm özellikleri henüz açıklanmamış olan beşinci nesil savaş uçağı. Söz konusu uçakların seri üretimine yeni geçildi. Su-35 ise dördüncü nesil savaş uçakları grubunda yer alıyor.