Erdoğan, Putin'le birlikte MAKS-2019 Fuarı'nın açılışında konuştu: Ticaret hacmi hedefimiz 100 milyar dolar

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’un açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile turizm ve ticaret hacmi hedeflerine değindi. Rusya lideri Putin de fuarın kısaca tanıtımını yaptı, en yeni projelerin burada görücüye çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova yakınındaki Jukovskiy Havalimanı’nda düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’un açılışına katıldı.

Önce söz alan Putin şu ifadeleri kullandı:

* Rusya uçak sanayiinin lider ülkelerinden birisi. Uçak sanayiimizin perspektifi uluslararası işbirliğine bağlı. Tasarımcılarımız ve bilim adamlarımız arasında işbirliğimizin daha yoğun olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki fuarımız daha fazla ilgi gören bir alan olsun. Görkemli bir şovun bir araya geldiği önemli bir fuar. Geleneksel olarak pek çok ülkeden katılımcılar var. Çin Halk Cumhuriyeti, havacılık fuarının ana partneridir. Geliştirdiğimiz en yeni projelerimizi görme fırsatı bulacaksınız. Fuarın hazırlanmasına emeği geçen herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum.

Ardından konuşan Erdoğan da şunları söyledi:

* MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e daveti için şükranlarımı sunuyorum. MAKS-2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14.'sünü gerçekleştirdiğimiz İDEF fuarımız var. MAKS-2019 tarzı Teknofest festivalimizi de düzenliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını bu yıl devreye aldık. Tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yılda 200 milyon yolcuyu ağarlayacaktır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında ihracat rakamlarını her yıl artırıyoruz. Toplam ihracat 2.5 milyar dolara ulaştı.

* Rusya'dan gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılıyor. Bu yıl 6 milyon Rus turistin gelmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz 100 milyar dolar.

* Değerli dostum Putin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum.

Putin: Rusya uçak sanayiinin lider ülkelerinden. Uçak sanayiimizin perspektifi uluslararası işbirliğine bağlı. Tasarımcılarımız ve bilim adamlarımız arasında işbirliğimizin daha yoğun olmasını istiyoruz https://t.co/tAANi0yJH2 pic.twitter.com/v8OLxrek1J — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 27, 2019

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