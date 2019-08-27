S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Sevkiyat 1 ay sürecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" ifadelerine yer verildi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir.https://t.co/qI5fgYD2AY#MSB #TSK pic.twitter.com/ZZ4bQ36seQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2019

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