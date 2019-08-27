Putin ve Erdoğan, Rus liderin makam aracı Aurus'un ortak üretimini konuştu

MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuardaki stantları gezdikleri sırada Rus liderin makam aracı Aurus limuzinini inceledi.

Rus gazeteci Vladimir Solovyev'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Rus tarafı Putin'in lüks makam aracı Aurus'u Erdoğan'a tanıttı.

Solovyev, Putin ve Erdoğan'ın Aurus'un ortak üretimini istişare ettiğini aktardı.

Эрдоган на авиасалоне предложил совместное производство Ауруса pic.twitter.com/EviicnuRXA — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 27, 2019

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ERDOĞAN ÜRETİM TARİHİNİ VE FİYATINI SORDU

Bir diğer Rus gazeteci Dmitriy Smirnov'un yaptığı paylaşım da Erdoğan'ın aracın ne zaman üretildiğini sorduğu görülüyor.

Erdoğan'ın ayrıca Aurus'un fiyatını sorduğunu belirten Smirnov, 18 milyon ruble (yaklaşık 1 milyon 580 bin TL) yanıtını alan Erdoğan'ın bunu düşünme sözü verdiğini aktardı.

Путин показал Эрдогану «Аурус»: Президенту Турции назвали цену лимузина - 18 млн рублей, он обещал подумать pic.twitter.com/y7YWNozaUa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

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