Putin, Erdoğan'a Vologda dondurması ikram etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'nın Vologda kentinde üretilen dondurmadan ikram etti.

MAKS Fuarı'nda dondurma satın almayı bir gelenek haline getiren Putin, Erdoğan'a çok sayıda yabancı siyasetçinin severek yediği Vologda dondurması aldı.

Fuarda düzenlenen gösteriyi izleyip 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin de aralarında bulunduğu çeşitli uçak ve helikopterleri inceleyen Putin ve Erdoğan, daha sonra fuar alanındaki dondurma standına gitti.

Erdoğan için Vologda dondurmasını seçen Putin, kendisine de çikolatalı- vanilyalı dondurma aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışında, dondurma alıyor. © Sputnik / Sergey Guneev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışında, dondurma alıyor. © Sputnik / Sergey Guneev 1 / 2 © Sputnik / Sergey Guneev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışında, dondurma alıyor.

210 ruble tutan dondurmalar için satıcıya 5 bin ruble veren Putin'e Erdoğan'dan "Benimkini de ödeyecek misiniz?" sorusu geldi. "Ödeyeceğim, siz misafirsiniz" yanıtını veren Rus lider, para üstünün havacılık sektörünün geliştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'a verilmesi esprisini yaptı. Manturov da, gülüşmeler arasında "Cömertliğiniz için teşekkür ederim" karşılığını verdi.

Erdoğan, paketi açarak hemen Rus dondurmasının tadına bakarken Putin tüm Türk heyetine dondurma ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Эрдоган: За меня тоже заплатите?

Путин: Заплачу, вы же гость

Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

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