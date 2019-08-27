Putin, Erdoğan'a Vologda dondurması ikram etti

Fuarda düzenlenen gösteriyi izleyip 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin de aralarında bulunduğu çeşitli uçak ve helikopterleri inceleyen Putin ve Erdoğan, daha sonra fuar alanındaki dondurma standına gitti.
Erdoğan için Vologda dondurmasını seçen Putin, kendisine de çikolatalı- vanilyalı dondurma aldı.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışında, dondurma alıyor.© Sputnik / Sergey Guneev
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışında, dondurma alıyor.© Sputnik / Sergey Guneev
Erdoğan, paketi açarak hemen Rus dondurmasının tadına bakarken Putin tüm Türk heyetine dondurma ikram etmeyi de ihmal etmedi.
Эрдоган: За меня тоже заплатите?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019
Путин: Заплачу, вы же гость
Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW
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