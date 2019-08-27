Putin: Türk-Rus ilişkileri giderek daha da güçleniyor

Ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin giderek daha da güçlendiğini belirten Putin, eylül ortasında Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapacakları üçlü zirve için Ankara'yı ziyaret edeceğini doğruladı.
Ayrıntılar geliyor...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.
Ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin giderek daha da güçlendiğini belirten Putin, eylül ortasında Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapacakları üçlü zirve için Ankara'yı ziyaret edeceğini doğruladı.
Ayrıntılar geliyor...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)