Şoygu: İdlib'de Soçi anlaşması uygulanıyor ama zorluklar var

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin İdlib bölgesinde silahsızlanma bölgesinin oluşturulmasıyla ilgili Rusya-Türkiye anlaşmasının uygulandığını ama zorluklar ve sorunların olduğunu belirterek, “Bölge gergin çalışıyor” dedi.

Şoygu, bugünkü basın toplantısında, Rusya ve Türkiye’nin geçen yılın eylül ayında imzaladığı anlaşmayı uygulamanın mümkün olup olmadığı sorusunun yanıtında, “Anlaşma uygulanıyor ama zorluklar, sorunlar var” dedi.

Suriye’nin diğer bölgelerinden İdlib’e yaklaşık 37 bin kişilik militan gruplarının tahliye edildiğini hatırlatan Şoygu, “Bugün tek bir gerilimi azaltma bölgesi kaldı. Bu bölge çalışıyor ama görüşüme göre gergin, sıkıntılı, karmaşık çalışıyor. Ortak devriye faaliyeti yapılıyor, gerilimi azaltma bölgesi içinde Türk devriyeler dışında bizim devriyelerimiz de geziyor. Ama bu gerilimi azaltma bölgesinin güney kısmından sürekli saldırılar olduğunu görmezden gelemezdik, bu yüzden hangi tedbirleri aldığımız ve almaya devam edeceğimiz konusunda Türk meslektaşlarımıza bilgi verdik” ifadelerini kullandı.