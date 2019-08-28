Lavrov, yeni Normandiya görüşmesi için koşulları açıkladı

Perviy Kanal televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bu, öncelikle güçlerin kalıcı olarak birbirinden uzaklaştırılması. Bu konuda bir şeyler yapılıyor ama süreç henüz tamamlanmış değil. İkincisi, Donbass’ın özel statüsüyle ilgili kanunun nasıl yürürlüğe konulacağını ve seçimlerin nasıl yapılacağını belirten Steinmeier formülünün sağlanması. Bu konularda ilerleme gördüğümüzde muhtemelen yeni zirveye hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni görüşmenin eylül ayında yapılacağını duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de görüşmenin Paris’te yapılacağını belirtmişti.