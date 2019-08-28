Rus uzman Putin-Erdoğan görüşmesini yorumladı: Yeni bir jeopolitik güç doğuyor

Sputnik’e konuşan Rusya Askeri Bilimler Akademisi’nden Sergey Sudakov, “Türkiye sadece ABD’ye değil aynı zamanda kendi büyük Batı stratejisine de sırt çevirmiş oluyor. Mesele şu ki, Ankara oldukça uzun zaman boyunca büyük Batı dünyasının bir parçası olma hayaliyle yaşadı. Ama şimdi farklı strateji seçildi. Ankara, büyük Avrupa ailesinin bir parçası olmanın artık prestijli olmadığını ve lüzumsuz olduğunu anlıyor, zira bundan nasıl bir kazancı olacağını belli değil. Rusya ile özellikle askeri ve teknik alanda müttefik ilişkilerin prototipinin oluşturulması, öyle ya da böyle Türkiye’nin giderek NATO ailesinden çıktığını gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin imkansızı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Sudakov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, ABD ve NATO’ya kulak asmayacak ve kendi bağımsız politikasını yürütecek ilk ülke olacak. Türkiye’nin jeopolitikkonumunun Batı dünyası ve NATO için çok önemli olduğunu anlamak gerekir. Bu yüzden Türkiye şimdi ABD ve NATO’ya kendi oyun kurallarını dikte edecek durumda. Rusya ile yakınlaşması da Türkiye’yi daha da güçlü hale getiriyor. Bu yüzden Putin ve Erdoğan’ın bugünkü görüşmesi ve MAKS-2019 Fuarı ziyareti,jeopolitik durumun değiştiğini tüm dünyaya gösteriyor. Bu sıradan görüşme değil, yeni jeopolitik gücün doğuşu”.