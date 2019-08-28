Su-57'den 'havada dans'

Beşinci nesil Su-57 avcı uçağının uçuş eğitimi esnasında sergilediği akrobatik düz viril uçuş büyük beğeni topladı. Söz konusu videoda uçağın kalkış ve iniş anlarının yanı sıra, gökyüzünde süzüldüğü anlar da görülebiliyor.
Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da sergilenen beşinci nesil Su-57 avcı uçağı, uçuş eğitimi esnasında sergilediği akrobatik düz viril uçuşla kameralara yansıdı.
Beşinci nesil Su-57 avcı uçağının uçuş eğitimi esnasında sergilediği akrobatik düz viril uçuş büyük beğeni topladı. Söz konusu videoda uçağın kalkış ve iniş anlarının yanı sıra, gökyüzünde süzüldüğü anlar da görülebiliyor.
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