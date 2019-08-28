Su-57'den 'havada dans'

Beşinci nesil Su-57 avcı uçağının uçuş eğitimi esnasında sergilediği akrobatik düz viril uçuş büyük beğeni topladı. Söz konusu videoda uçağın kalkış ve iniş anlarının yanı sıra, gökyüzünde süzüldüğü anlar da görülebiliyor.

Suhoy tarafından tasarlanan ve önceleri PAK FA olarak bilinen bu uçak, Rusların ilk uçuşunu 2010 yılında yaptığı beşinci nesil avcı uçağı. Uzmanlara göre yüksek manevra, ses üstü uçuş kabiliyetini, modern havacılık elektroniği ve kısıtlı görünürlük özelliğini tek bünyede buluşturması, söz konusu uçağa rakipleri karşısında açık bir üstünlük sağlıyor.