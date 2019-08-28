Rusya’da SSCB sonrası sıfırdan yapılan ilk yolcu uçağı MS-21’in görücüye çıkmadan önce cilalandığı anlar kamerada

Söz konusu uçağın, uçuş programının en gözde üyesi olacağı ve tüm dikkatleri üzerine toplayacağı düşünülüyordu. Zira MS-21, SSCB döneminden sonra Rusya’da sıfırdan inşa edilmiş ilk yolcu uçağı. Nitekim uçak gerçekten de şu ana dek fuarın yıldızlarından birisi. Üstelik fuarda uçağın içini gezip inceleyenler arasında Putin ve Erdoğan da vardı.
Yayınlanan videoda ise boyacıların, görücüye çıkmadan önce uçağın gövdesini nasıl titizlikle ‘allayıp pulladıkları’ görülüyor.
ABD’NİN YASAKLARI İŞE YARAMADI
Washington bu yaptırım kararları ile kompozit malzemelerin Rusya’ya satışını yasakladığı gibi aynı zamanda uçağın üretimi için gerekli olan titanyum parçalar ve diğer ekipmanların da ülkeye ithalatını da engellemişti.
‘KÖTÜ ŞÖHRETLİ’ 737-MAX YOLCU UÇAKLARINA RAKİP
SERTİFİKALARI TAMAMLANMAK ÜZERE
MS-21 tipi üç test uçağının ilk uçuşları mart ayında tamamlanırken, gelecek yıl dört uçağın daha test uçuşlarının yapılacağı düşünülüyor. Rus standartlarına uygun olduğunu ispatlayıp 2020 yılında sertifika alması planlanan uçağın, AB sertifikalarının da bir yıl sonra alınması bekleniyor. Devlet destekli Birleşik Uçak Şirketi, şimdiden 175 uçak siparişi aldı bile.
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