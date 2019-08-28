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14:57 28 Ağustos 2019
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    Rusya’da SSCB sonrası sıfırdan yapılan ilk yolcu uçağı MS-21’in görücüye çıkmadan önce cilalandığı anlar kamerada

    © Sputnik / Sergey Mamontov
    Rusya
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    Rus İrkut şirketi tarafından üretilen ve MAKS-2019 fuarı kapsamında görücüye çıkarılan MS-21-300 yolcu uçağının son hazırlıkları kameralara yansıdı. Yayınlanan videoda söz konusu uçağın, yeni bir kat boyayla fuarda sergilenmeye hazır hale geldiği görülüyor.

    MS-21 tipi Rus yolcu uçağı
    © Sputnik / Sergey Mamontov
    'Rusya hükümeti, Pobeda Havayolları'na Boeing 737 MAX yerine yerli MS-21 uçaklarını almasını teklif etti'
    Rus Birleşik Uçak Şirketi bünyesinde yer alan İrkut'un üretimi olan MS-21-300 yolcu uçağı, Moskova’da düzenlenen ve açılışı dün Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’da ilk olarak halka tanıtıldı.

    Söz konusu uçağın, uçuş programının en gözde üyesi olacağı ve tüm dikkatleri üzerine toplayacağı düşünülüyordu. Zira MS-21, SSCB döneminden sonra Rusya’da sıfırdan inşa edilmiş ilk yolcu uçağı. Nitekim uçak gerçekten de şu ana dek fuarın yıldızlarından birisi. Üstelik fuarda uçağın içini gezip inceleyenler arasında Putin ve Erdoğan da vardı.

    Yayınlanan videoda ise boyacıların, görücüye çıkmadan önce uçağın gövdesini nasıl titizlikle ‘allayıp pulladıkları’ görülüyor.

    ABD’NİN YASAKLARI İŞE YARAMADI

    MS-21 tipi Rus yolcu uçağı
    © Sputnik / Sergey Mamontov
    ‘Suriye, Rus yapımı MS-21 uçaklarını almak istiyor’
    Söz konusu yolcu uçağının yapım aşaması, ABD’nin, ‘kendi ulusal çıkarlarına uygun faaliyetlerde bulunmadıkları’ gerekçesiyle birtakım Rus şirketlerine getirdiği yaptırımlara karşın tamamlanabildi. Zira söz konusu yaptırımlarla, uçak parçası üretiminde yer alan Rus şirketlerin gereksinim duydukları malzemeleri satın almasının önü kesilmiş olmuştu.

    Washington bu yaptırım kararları ile kompozit malzemelerin Rusya’ya satışını yasakladığı gibi aynı zamanda uçağın üretimi için gerekli olan titanyum parçalar ve diğer ekipmanların da ülkeye ithalatını da engellemişti.

    ‘KÖTÜ ŞÖHRETLİ’ 737-MAX YOLCU UÇAKLARINA RAKİP

    Türkiye'nin ilgi gösterdiği MS-21 tipi Rus yolcu uçağı.
    © Sputnik /
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği MS-21 tipi Rus yolcu uçağı
    Ancak söz konusu yaptırımlar, ABD’li Boeing şirketinin iki ölümcül kazaya yol açan 737-MAX yolcu uçağına rakip olarak görülen MS-21 projesinin tamamlanmasını engelleyemedi.

    SERTİFİKALARI TAMAMLANMAK ÜZERE

    MS-21 tipi üç test uçağının ilk uçuşları mart ayında tamamlanırken, gelecek yıl dört uçağın daha test uçuşlarının yapılacağı düşünülüyor. Rus standartlarına uygun olduğunu ispatlayıp 2020 yılında sertifika alması planlanan uçağın, AB sertifikalarının da bir yıl sonra alınması bekleniyor. Devlet destekli Birleşik Uçak Şirketi, şimdiden 175 uçak siparişi aldı bile.

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    Türkiye'nin ilgi gösterdiği MS-21 tipi Rus yolcu uçağı ilk deneme uçuşunu yaptı
    Etiketler:
    737-MAX, Washington, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, MS-21-300 yolcu uçağı, Moskova, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı, İrkut, MS-21, SSCB, Rusya
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