Bodrum'da hayatını kaybeden 12 yaşındaki Rus kızın babası: Hayat bizim için asla eskisi gibi olmayacak

Bodrum’da kaldığı otelde yaşadığı talihsiz kaza sonucu komaya giren ve yaşam mücadelesinin ardından yoğun bakımda bulunduğu hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Alisa Adamova’nın ebeveynleri, sosyal medya üzerinden destek ve taziye mesajlarına teşekkür etti. Alisa'nın babası, hayatın onlar için bir daha eskisi gibi olmayacağını belirtti.

Bodrum’da kaldığı otelde yaşadığı talihsiz kaza sonucu komaya giren ve yaşam mücadelesinin ardından yoğun bakımda bulunduğu hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Alisa Adamova’nın babası, sosyal medya üzerinden aldığı taziye ve destek mesajları için teşekkür etti.

Kızının iki ay önceki doğum günü için hazırlamış olduğu pastanın fotoğrafını paylaşan acılı baba, “Hayat devam ediyor olsa da, bizim hayatımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak” ifadesini içeren bir not düştü.

Minik kızın annesi ise, hala kızının yokluğunu kabullenemediğini belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden şu sözleri paylaştı: “İçimi rahatlatan tek şey kızımın artık acı çekip korkmadığını bilmek. O yanımızda, biz de bir şekilde bununla başa çıkmayı öğreneceğiz. Teşekkürler.”

Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramaması sonucu boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Komada bulunan Alisa’nın tedavisinde Türk meslektaşlarına yardımcı olmak için St. Petersburglu doktorlar da ülkeye gelmişti. Yaşam mücadelesi vermesine rağmen durumu ciddiyetini koruyan minik kız, sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.