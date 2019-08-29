'Rusya, S-400'ler sayesinde hava savunma sistemlerinin silah ihracatındaki payını yüzde 20 artırdı'

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yaptığı açıklamada, 2018'de hava savunma sistemlerinin toplam silah ihracatındaki payının yüzde 20 arttığını söyledi. Vedomosti'ye konuşan bir kaynak, bu artışın S-400'ler sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük silah ihracatçısı olan Rusya'nın, hava savunma sistemlerinin toplam silah ihracatındaki payını geçen yıl yüzde 20 artırdığı belirtildi.

Vedomosti gazetesindeki habere göre Rusya, S-400 füze savunma sistemlerini uluslararası pazarlara sunmasının ardından silah ihracatında hava savunma sistemlerinin payını önemli ölçüde yukarı çekti.

Vedomosti'ye konuşan askeri-teknik işbirliği sektöründe çalışan bir kaynak, "Hava savunma sistemlerinin toplam silah ihracatındaki payının artması, S-400 Triumf'un uluslararası pazarlara sunulmasının bir sonucu. Yeni S-350 Vityaz sistemlerinin pazarda teşviki ve daha önce satılan sistemler için verilecek satış sonrası hizmetler ile birlikte söz konusu artış yüzde 20 bandında tutunabilir" dedi.

Bu yıl Çin ve Türkiye'ye S-400 sevkiyatının tamamlanacağına dikkat çeken kaynak, "2019 yılı sonunda hava savunma sistemlerinin silah ihracatındaki payı yüzde 25-30'a kadar yükselebilir" diye ekledi.