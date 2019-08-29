'Rusya, S-400'ler sayesinde hava savunma sistemlerinin silah ihracatındaki payını yüzde 20 artırdı'

Vedomosti gazetesindeki habere göre Rusya, S-400 füze savunma sistemlerini uluslararası pazarlara sunmasının ardından silah ihracatında hava savunma sistemlerinin payını önemli ölçüde yukarı çekti.
Vedomosti'ye konuşan askeri-teknik işbirliği sektöründe çalışan bir kaynak, "Hava savunma sistemlerinin toplam silah ihracatındaki payının artması, S-400 Triumf'un uluslararası pazarlara sunulmasının bir sonucu. Yeni S-350 Vityaz sistemlerinin pazarda teşviki ve daha önce satılan sistemler için verilecek satış sonrası hizmetler ile birlikte söz konusu artış yüzde 20 bandında tutunabilir" dedi.
Bu yıl Çin ve Türkiye'ye S-400 sevkiyatının tamamlanacağına dikkat çeken kaynak, "2019 yılı sonunda hava savunma sistemlerinin silah ihracatındaki payı yüzde 25-30'a kadar yükselebilir" diye ekledi.
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