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16:51 29 Ağustos 2019
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu.

    'Erdoğan'ın çelişkili açıklamalarına rağmen Rusya, Türkiye'yle işbirliğine devam edecek'

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Rusya
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    Erdoğan ve Johnson arasındaki telefon görüşmesinin ardından tarafların Esad yönetimiyle Rusya'nın 'uluslararası hukuka olan taahhütlerine uyması gerektiğini' belirttiği açıklandı. Rus senatörler, Erdoğan'ın çelişkili açıklamalarına rağmen Türkiye'yle işbirliğinin süreceğini vurguladı. 

    Recep Tayyip Erdoğan - Boris Johnson
    © AA / Kayhan Özer
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüştü
    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelişkili açıklamalarına rağmen Rusya'nın Suriye'de çözüm için Türkiye'yle işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

    'GÖRÜŞ AYRILIKLARI SON DERECE NORMAL'

    Erdoğan'ın açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Morozov, "Türkiye, Suriye'de her zaman kendi oyununu oynadı. Türkiye, Suriye'de çözüme ilişkin konuların büyük bölümünde Rusya'nın partneri durumunda. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız var ve bu son derece normal. Bu koşullar, siyasi çözüm sürecinin çok zor olduğunun altını çiziyor" dedi.

    © AA /
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    Bu nedenle, görüş ayrılıklarına ve Erdoğan'ın çelişkili açıklamalarına rağmen Türkiye'yle partnerlik ilişkilerinin sürdürülmesi gerektiğini belirten Morozov, yapılacak ani çıkarımların bölgede halihazırda son derece zor olan durumu daha da zorlaştıracağını kaydetti.

    'SURİYE POLİTİKAMIZI ETKİLEMEZ'

    Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç de, Rusya'nın iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğü konularda Türkiye'yle işbirliğine devam edeceğini söyledi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.
    © Sputnik / Sergey Guneev
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    Erdoğan'ın Rusya ve Suriye'nin İdlib'de izlediği politikayı ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmeden önce, bu haftaki Moskova ziyaretinden hemen sonra eleştirdiğini de anımsatan Klintseviç, şu ifadeleri kullandı, “Londra'dan yapılan açıklamanın Suriye politikamızı etkileyeceğinden şüpheliyim. Topraklarını teröristlerden temizlemek isteyen dost Suriye halkına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu sayede Suriye, diğer bölge ülkeleri arasında hak ettiği yeri alacak.”

    Erdoğan'ın açıklamalarının Rus-Türk işbirliğinde hiçbir değişikliğe yol açmayacağını da kaydeden Klintseviç, işbirliğinin gereken alanlarda devam edeceğinin altını çizdi. 

    Telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson, Suriye'deki insani durumla ilgili endişelerini dile getirdikleri ve Esad yönetimi ile Rusya'nın 'uluslararası hukuka olan taahhütlerine uyması gerektiğini' belirtmişti.

    Etiketler:
    çelişki, Frants Klintseviç, Oleg Morozov, işbirliği, Boris Johnson, İngiltere, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Rusya
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