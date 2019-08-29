Rusya’da terör saldırısı önlendi

Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nin Urvan ilçesindeki Çernaya Reçka ve Altud köyleri yakınlarındaki ormanda yapılan arama çalışmaları sırasında, iki adet çok güçlü el yapımı patlayıcı cihazın saklandığı gizli bir yer tespit etti. Bombalar, nakli çok tehlikeli olduğundan bulunduğu yerde imha edildi.

Yürütülen soruşturma sonucu, patlayıcıları üreten kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Bu kişinin, daha önce de terör suçlamasıyla hapis cezası çeken yerel bir sakinin olduğu bildirildi.

Zanlı, “güvenlik güçleri ve devlet yetkililerine yönelik sabotaj ve terör eylemi” hazırlığı içinde olduğunu itiraf etti. Herhangi bir örgüt ile bağlantısı olup olmadığı belirtilmedi.