Rus parlamentosundan Türkiye’ye 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun şahsında tüm Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Savelyev’in Sputnik haber ajansı vasıtasıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

''Sayın Cumhurbaşkanı.

Zafer Bayramı, Türk halkının topyekûn, bağımsızlık savaşçılarının büyük kahramanlığını minnet ve saygıyla andığı bir gün.

Dört gün süren kanlı Dumlupınar Meydan Muharebesi, Türk askerin kahramanlığını, ordu ve halkın yekpare birliğini, ulusun, yeni geleceğini Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki cumhuriyet Türkiye’sinde inşa etme arzusunu tüm dünyaya sergiledi.

Zafer Bayramı günü, ülkenin on yıllar boyunca kalkınabilmesi için güçlü bir temel oluşturdu. Bağımsız Türkiye’nin günümüzde dünyanın en gelişmiş ekonomiler arasında yer alması ve uluslararası arenadaki otoritesini günden güne güçlendirmesinde savaş meydanlarında şan veren kahramanların da payı var.

Huzur içinde çalışma ve barış içinde yaşama arzusunun, halklarımız arasındaki dostça ilişkileri güçlendirmesini, Rus-Türk işbirliğinin de Avrasya’da güvenlik ve istikrarın garantörü olmasını temenni ediyoruz.

Bütün ülke için önemli bu Zafer Günü’nde, tüm samimiyetle şahsen size ve dost Türk halkına huzurlu gökyüzü, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum''.