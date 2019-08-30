Rus Su-34 ve An-26 uçakları, yapımı devam eden otoyola iniş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, on iki Su-34 avcı bombardıman uçağı ve iki An-26 nakliye uçağının Tataristan'daki yapımı devam eden bir otoyola iniş yaptığı askeri tatbikatın görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yayınlanan videoda, geleneksel turkuaz rengine boyanmış olan süpersonik Su-34 avcı bombardıman uçaklarını kullanan Rus pilotların maharetleri gözler önüne serildi. Oldukça tertipli bir uçuş sergileyen pilotlar, Tataristan’daki ‘henüz inşaat halinde olan otoyola’ iniş yaptı. Söz konusu videoda, An-26 tipi bir nakliye uçağının da otoyola iniş anları görülüyor.

Rusya’daki pek çok karayolunun silahlı çatışma veya acil durumlarda ordu uçaklarının iniş yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olması, söz konusu tatbikatı mümkün hale getirdi. Tatbikatta eşzamanlı olarak, ordunun yeni yakıt ikmal kamyonları da test edildi.

Tatbikatta Rusya’nın geleneksel turkuaz rengine bürünmüş halde boy gösteren Su-34 uçakları, 2010 yılından bu yana orduya hizmet vermekte. Uçakların iniş yaptığı Tataristan’daki henüz inşaatı sürmekte olan otoyol ise, Rusya üzerinden Çin’i Avrupa’ya bağlayacak olan ‘Batı Avrupa-Batı Çin Uluslararası Otoyolu’.