Rusya, uzaya astronot gönderilmesiyle ilgilendiğine dair Türkiye'den teyit bekliyor

Rus basınına konuşan Loskutov, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) Türk astronot gönderilmesi teklifi ile ilgili “Sanırım Türkiye tarafının teklifi düşünüp karar alması gerek. Konuyla ilgilendiklerini teyit etmeleri ve zamanlamayı netleştirmeliler” açıklamasını yaptı.

Loskutov, Türkiye ile uzay alanında işbirliği hakkında sadece üst düzey değil, çalışma düzeni çerçevesinde de temasların gerçekleştirildiğini, Türk astronotun hazırlanması konusunun halihazırda uzmanlarca görüşüldüğünü ekledi.

Loskutov “Konu genel çalışma düzeyinde görüşüldü, ancak net bir belge seviyesine ulaşmadı” dedi.

Rusya’nın yabancı astronotların hazırlanması konusunda zengin bir deneyime sahip olduğunu vurgulayan Loskutov “Birleşik Arap Emirlikleri’nin astronotunu da hazırladık, 25 Eylül’de ilk astronotları uzaya gidecek. Şimdi Hindistan’la da görüşülmeye başlanıyor. Bu yüzden, neden Türkiye de bu proje ile ilgilenmesin? Hem de cumhuriyetinin 100. yılı olacağı göz önünde bulundurulursa…” ifadelerini kullandı.

Rogozin, MAKS 2019 fuarı için Rusya’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Sizlere ortak bir önerimiz var, Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla bir Türk astronotun yörüngeye gönderilmesini organize edelim. Kozmonot Eğitim Merkezi böyle bir çalışmaya hazır" demişti. Erdoğan da teklifi kabul etmişti.