Rusya: İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yarın itibariyle yeni ateşkes rejimi başlatılacak

Merkezden yapılan açıklamada “İdlib’de durumu istikrara kavuşturmak için, Suriye hükümet güçleri tarafından tek taraflı olarak İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos 2019 saat 06:00 itibariyle ateşkese gidilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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Açıklamada ayrıca silahlı grupların liderlerine provokasyonlardan kaçınmaları ve kontrolleri altındaki bölgelere barışçıl yolla istikrar getirilmesi sürecine katılma çağrısı yapıldı.
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