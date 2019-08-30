Rogozin'den Trump'ın 'uzay savaşları' açıklamasına yanıt

Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulduğunu açıklayan Trump'ın "ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Washington'un bir sonraki savaş alanı olan uzaydaki hayati çıkarlarını koruyacak" açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

Rus gazeteci Vladimir Solovyev'in Twitter'da yaptığı Trump'ın açıklamasıyla ilgili paylaşımına yanıt veren Rogozin, "Olay, yavaş ancak emin adımlarla oraya doğru gidiyor. Roscosmos'da hiç kimse bu konuda illüzyon görmüyor. Herkes bunun üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Uzayın militarizasyonunun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Rogozin, "Rusya da bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Dünya'nın yörüngesinde ABD'nin çıkarlarını hedef alan saldırıları önlemek amacıyla' orduya bağlı Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulduğunu açıklamış ve "Ülkemize yönelik tehditler sürekli olarak evriliyor. Biz de buna ayak uydurmalıyız. ABD'nin uzaydaki liderliğini muhafaza edeceğiz" demişti.