Rusya’nın ilk insansız treni, Moskova'daki test sürüşünü başarıyla tamamladı

‘Lastoçka 113’ isimli tren, Moskova’nın Şçerbinka şehrindeki tren yolunda gerçekleştirilen deneme sürüşünü tamamladı. Sürüş sırasında trenin vagonlarıyla arasındaki haberleşme teknolojisi ve teknik görüşü test edildi. Tren, uzaktan kontrol edilebildiği gibi otokontrol modunda da hareket edebiliyor.

Aynı zamanda tren istasyonuna yerleştirilen cansız mankenler sayesinde, trenin acil durum anında nasıl ‘davranacağı’ da test edilmiş oldu. Bu test sonucunda trenin tehlikeyi algılayarak, hedefe çarpmadan metreler önce başarıyla durabildiği gözlemlendi.

Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov, “Bugünden itibaren, insansız teknolojilere geçiş yapıyoruz. Uluslararası standartlara göre insansız yürütme faaliyetlerinin dört seviyesi mevcut. Bizler ise bugün, üçüncü seviyeyi başarıyla test etmiş bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Diğer yenilikçi teknolojilerin yanı sıra söz konusu trenin; kamera kayıt özelliği, termal kamera ve lazer tarama aygıtlarına sahip yüksek teknolojili otomatik görüş sistemleri bulunuyor. Bu aygıtların her birinin ise, tren yolundaki ya da vagonlardaki cisimleri algılamak konusunda farklı bir işlevi var.

Örneğin termal kameralar, trene farklı iklim koşullarında da görüş sağlamaya yarıyor. Kamera kayıt özelliği, 1.5 kilometreye kadar uzun menzilli bir görüş alanına odaklanırken, lazer tarayıcılar da trenin 200 metreye kadar mesafedeki cisimleri algılamasını sağlıyor. Tüm bu özellikler ise, Lastoçka 113 treninin hiçbir müdahale olmaksızın tamamıyla otomatik bir modda hareket edebilmesine olanak sağlıyor.

Rusya Demiryolları, söz konusu treni yılsonunda Moskova Merkez Çemberi isimli banliyö hattında yolcuların da katılacağı bir sürüşte test etmeyi planlıyor. Faaliyete başladığında ise, Lastoçka 113 Rusların ilk insansız treni olacak.

Bu alanda yürütülen kapsamlı çalışmalara rağmen, henüz insansız tren teknolojisi tam anlamıyla uygulanabilir değil. Ancak bu yazın başlarında Avusturalya’nın Pilbara bölgesinde faaliyete geçen ağır yük hattı, dünyanın ilk insansız tren hattı olma özelliği taşıyor. AutoHaul ismi verilen söz konusu sistem, 50 otomatik ve insansız trenle 1500 kilometrelik bir demiryolu hattında hizmet veriyor.