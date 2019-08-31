Rus Dışişleri: Güney Osetya sınırındaki gerilimden Gürcistan sorumlu

Gürcistan yönetiminin, Güney Osetya’nın sınır çizme ve belirleme teklifini defalarca reddettiğini hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Güney Osetya bu koşullarda tek taraflı olarak sınırda mühendislik çalışmalarını yapmak zorunda kaldı. Bu çalışmalar, Güney Osetya halkı için güvenli yaşam koşullarını sağlamaya ve çeşitli olayları önlemeye yönelik. Bu, diğer tüm ülkelerin olduğu gibi Güney Osetya’nın da egemen hakkı” diye açıkladı.

Gürcistan’ın, Batı ülkelerinin desteğini alıp provokasyonlara ve propaganda kampanyalarına başvurarak son zamanlarda gerilimi artırdığı ifade edilen açıklamada, taraflara itidal ve yapıcı diyalogu sürdürme çağrısı yapıldı.