Putin, Kadirov’un ‘dünyanın en güzel camisi’ sözlerini kabul etmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un geçen hafta Şali kentinde açılan caminin dünyanın en güzel camisi olduğu yönündeki sözlerini kabul etmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’la Moskova’da görüştü. Görüşmenin notları Kremlin’in resmi sitesinde yayınlandı.

Görüşme sırasında Çeçen liderin daveti üzeri Çeçenistan’ı mutlaka ziyaret edeceğini belirten Putin, Kadirov'a Şali kentinde açılan caminin gerçekten de dünyanın en büyük camisi olup olmadığını sordu. Soruya ‘evet’ yanıtını veren Kadirov, açılan caminin ayrıca ‘aslında dünyanın en güzel camisi de olduğunu’ ekledi.

Bu sözleri kabul etmeyen Putin, “Dünyanın en güzel camisi St. Petersburg’da olanı” diye konuştu.

Bunun üzerine Kadirov, “Sizlerle tartışamayacağım Vladimir Vladimiroviç” yanıtını verdi.

Geçen hafta Çeçenistan’ın Şali kentinde açılan caminin içinde 30 bin, avlusunda da 70 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Hz. Muhammed'in adını taşıyacak olan ve ‘Müslümanların gururu’ diye adlandırılan cami, her biri 63 metre yüksekliğinde 4 minareye, 40 metreden yüksek ana kubbeye sahip.