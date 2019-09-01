Bodrum'da hayatını kaybeden 12 yaşındaki Rus kızın cenazesi St. Petersburg'a gönderildi

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, "Bodrum'daki otelde yaşanan talihsiz olay sonucu hayatını kaybeden Rus kızın cenazesi, tarifeli uçakla Antalya'dan St. Petersburg'a gönderildi. Antalya Başkonsolosluğu, cenazenin gönderilmesi ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi için gereken desteği sundu" dedi.

Kasimova, ailenin Antalya'da konaklaması, uçak biletlerinin alınması ve cenazenin Rusya'ya gönderilmesi ile ilgili masrafların sigorta şirketi tarafından karşılandığını, aile için havaalanına transfer hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Kasimova, Ankara Büyükelçiliği ve Antalya Başkonsolosluğu'nun yerel yönetim ve avukatlarla iletişimde kalarak trajik olaya ilişkin soruşturmayı titizlikle takip etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramaması sonucu boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Komada bulunan Alisa’nın tedavisinde Türk meslektaşlarına yardımcı olmak için St. Petersburglu doktorlar da ülkeye gelmişti. Yaşam mücadelesi vermesine rağmen durumu ciddiyetini koruyan minik kız, sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.