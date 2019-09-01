Putin ve Erdoğan'a dondurma satan Safronova, o anları anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda dondurma satan Yekaterina Safronova, Putin'in yanına neden ikinci kez geldiğini anlattı.

Rus NTV televizyonuna konuşan Safronova, "Şirketimiz, MAKS'ta üç yıldır çalışıyor, ticaret ve gıda organizasyon faaliyetleri yürütüyor. Ben de fuarda birkaç yıldır sadece satıcı olarak değil, ticaret organizasyon yetkilisi olarak da çalışıyorum. Bu nedenle, Putin'le buluşmamız sadece tesadüftü" dedi.

Putin'in hem kendisi hem de Erdoğan için dondurma seçtiğini anlatan Safronova, Erdoğan'ın dondurmayı ısırarak yemesinin nedeninin alınan dondurmada kaşık öngörülmemesi olduğunu söyledi.

Putin, Erdoğan'a Rusya'nın Vologda kentinde üretilen dondurmadan ikram etmişti.