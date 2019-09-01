Lavrov'dan güvenli bölge açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programının konuğu olan Lavrov'a "Suriye'de ortak Amerikan-Türk güvenli bölgesi kurulacağına dair haberler Moskova'yı rahatsız etmiyor mu?" sorusu yöneltildi.
Programın sunucusu, 17 Eylül 2018'de Rusya ve Türkiye arasında yapılan Soçi Mutabakatı'nın üzerinden çok uzun zaman geçtiğini anımsatarak, Lavrov'dan bu mutabakatın hayata geçirilme olasılığı konusundaki görüşlerini de sordu.
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Putin, Erdoğan'la basın toplantısında güvenli bölge konusuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili yükü büyük, bunu anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğe ilişkin endişelerini de çok iyi anlıyoruz. Bunlar, Türkiye'nin yasal çıkarları. Sayın Cumhurbaşkanı, çok açık ve çok detaylı şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge kurulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bakımından iyi olur" demişti.
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