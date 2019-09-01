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16:10 01 Eylül 2019
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    Lavrov'dan güvenli bölge açıklaması

    POOL
    Rusya
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    Türkiye ve ABD'nin vardığı Suriye sınırında güvenli bölge kurulmasını öngören mutabakatı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusunun farklı bir bölge olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin buradaki güvenlik çıkarlarını meşru bulduğunu anımsattı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programının konuğu olan Lavrov'a "Suriye'de ortak Amerikan-Türk güvenli bölgesi kurulacağına dair haberler Moskova'yı rahatsız etmiyor mu?" sorusu yöneltildi.

    © AA /
    Putin: Güvenli bölge kurulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bakımından iyi olur
    Lavrov, "Burası, Suriye'nin farklı bir bölümü, kuzeydoğu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın orada güvenlik çıkarlarını temin etmek istediğini söyledi. Devlet Başkanı Putin, bu çıkarları kesinlikle meşru bulduğumuzu ve ilk olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini öngören bu mutabakatın başarıyla ulaşmasını desteklediğimizi doğruladı" yanıtını verdi.

    Programın sunucusu, 17 Eylül 2018'de Rusya ve Türkiye arasında yapılan Soçi Mutabakatı'nın üzerinden çok uzun zaman geçtiğini anımsatarak, Lavrov'dan bu mutabakatın hayata geçirilme olasılığı konusundaki görüşlerini de sordu.

    'PUTİN VE ERDOĞAN SOMUT ADIMLAR ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLADI'

    Türkiye-Suriye sınırı, güvenli bölge
    © REUTERS / Amir Cohen
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    Putin'in Erdoğan'la düzenlenen basın toplantısında bu mutabakatın geçerliliğini koruduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, "Rusya ve Türkiye liderleri, mutabakatın uygulanmasına imkan sunacak somut adımlar üzerinde anlaş sağladı" dedi.

    Putin, Erdoğan'la basın toplantısında güvenli bölge konusuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili yükü büyük, bunu anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğe ilişkin endişelerini de çok iyi anlıyoruz. Bunlar, Türkiye'nin yasal çıkarları. Sayın Cumhurbaşkanı, çok açık ve çok detaylı şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge kurulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bakımından iyi olur" demişti.

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    Etiketler:
    Soçi Mutabakatı, Rossiya-1, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Güvenli bölge, Rusya, ABD, Türkiye
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