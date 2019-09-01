Rus senatör ABD’nin İdlib’deki saldırısı hakkında konuştu: Kesinlikle provokasyon

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, basın mensuplarına, Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle önceki sabah Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesinin ardından ABD'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Klintseviç, “ABD’nin tüm mutabakatları ihlal eden İdlib’e yönelik hava saldırısı, Suriye’nin en çok patlama tehlikesi bulunan bu bölgesinde durumu daha karmaşık hale getirme, zaten karışık olan durumu daha da karıştırma ve böylelikle ülke genelindeki barış sürecini maksimum geciktirme girişimi olarak değerlendirilmeli” diye konuştu.

Saldırının tam da Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği zaman gerçekleştirildiğini ve ABD'nin gerçek niyetini ortaya koyduğunu söyleyen Klintseviç, “Kesinlikle provokasyondu. Aslına bakılırsa Amerikalılar, ‘ne kadar kötü olursa, o kadar iyi’ prensibine göre hareket ederek Suriye’de daha önceki politikalarına devam ediyor. Elbette ki onlar için böylesi daha iyi” dedi ve ekledi:

“ABD’nin bu eylemlerinin, Suriye’nin barışçıl geleceğini gerçekten isteyen tüm ülkelerin ve özellikle de Rusya ve Türkiye’nin arasındaki işbirliğinin güçlenmesine yol açacağını umarım.”

Daha önce Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye herhangi bir bildirimde bulunmadan, daha önceki tüm mutabakatları ihlal ederek İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hava saldırısı düzenlediğini açıklamış, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini vurgulamıştı.