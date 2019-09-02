Putin, judonun uluslararası ilişkilerde işine nasıl yaradığını anlattı

Judoda siyah kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sporun bireyin kişilik özelliklerini geliştirdiğini ve kendisine de uluslararası ilişkiler konusunda katkısı olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan’da yayınlanan Udriin Sonin gazetesine verdiği röportajda, judonun bir spordan daha fazlası olduğunu ifade etti.

Judonun kişinin kendisini geliştirmesinin yanı sıra bazı dünya liderleri ile daha iyi anlaşma sağladığını belirten Putin, Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga’nın da aktif şekilde judo yapması nedeniyle birlikte hızlıca ortak bir payda bulabildiklerini söyledi.

Putin “Battulga hem judo hem sambo yapıyor ve dünyada dövüş sanatı ustası olarak takdir ediliyor. Ortak ilgi alanları ve benzer düşünme biçimlerimiz hızlıca aynı frekansta buluşmamızı sağladı. Judo etkili diyalog kurmamıza, ikili konuları yapıcı bir yöntemle çözmemize ve ümit vaat eden projelerde daha fazla başarı elde etmemize olanak veriyor” dedi.

Putin, judonun ayrıca genel anlamda bireyin özel hayatını, iradesini, başkalarına karşı duyduğu saygıyı, metanetini ve her türlü zorluğun üstesinden gelme becerisini geliştirdiğini kaydetti.

Sporla yakından ilgili olan Putin, 11 yaşından beri judo yapıyor ve siyah kuşak sahibi.