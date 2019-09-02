Su-57 uçağı, MAKS-2019’da hünerlerini böyle gösterdi

Rus Birleşik Uçak Şirketi’nin (UAC) ürettiği Sukhoi Su-57 savaş uçağı, Moskova’daki Jukovski Uluslararası Havalimanı’nda geçen hafta düzenlenen MAKS-2019 fuarında her gün semalarda süzüldü.
ABD’nin F-35 ve Çin’in J-20 uçaklarına rakip olarak görülen iki motorlu hayalet uçak, havalimanı üzerinde manevralar yaparak hünerlerini gösterdi.
Russia’s #Su57 fighter jet screams into the sky at #MAKS2019 Air Show— RT (@RT_com) September 1, 2019
DETAILS: https://t.co/wgEKePsGoF pic.twitter.com/GBaOJWcQ2B
Hayalet teknolojisine sahip Su-57 uçağı 2002 yılından beri geliştirme sürecinde. Bu yıl Rusya ordusunun hizmetine girmesi beklenen uçak, Suriye’de test edildi ve geçen yılki Zafer Günü Geçidi’nde de uçuş gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birlikte fuarın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da uçağı incelemişti. Erdoğan, Rusya'dan Su-57 savaş uçağı alınıp alınmayacağı konusunda, "Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" demişti.
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