MAKS-2019, Rus şirketlere milyarlarca dolar kazandıracak

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, Rusya’da dün tamamlanan MAKS-2019 havacılık fuarı sırasında imzalanan anlaşmaların Rus şirketlere milyarlarca dolar kazandıracağını ve yıl başından beri 8.5 milyar dolarlık sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Jukovski Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen MAKS-2019 havacılık fuarı, Rus şirketler için etkili bir satış platformu olduğunu kanıtladı.

Askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, dün tamamlanan fuar sırasında anlaşmalar öncesinde 200’den fazla görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, fuarda Rus yapımı uçak, helikopter, hava savunma sistemlerinin sevkiyatlarına yönelik bir dizi anlaşma imzalandı.

Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev “Bu ağustos partnerlerimizle görüştüğümüz projelerin başarılı bir şekilde uygulanması, Rus şirketlere milyarlarca dolar kazandıracak. Kaynaklar modern üretim tesislerinin geliştirilmesinde ve uzmanların çalışmalarının karşılığının ödenmesinde kullanılacak” dedi.

Şirketin elinde şu an toplam 50 milyar dolar değerinde sipariş bulunuyor. Yıl başından beri ise Rosoboronexport tarafından değeri 8.5 milyar doları aşan askeri teçhizat ihracatı yapıldı. Bu miktarın çoğu hava araçları ve hava savunma sistemlerinden kazanıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova yakınındaki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarının neredeyse 600 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini açıklamıştı.

27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova yakınındaki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın resmi medya partnerliğini, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı üstlendi.