Rusya’nın Mısır Büyükelçisi hayatını kaybetti

Rus Dışişleri’nin açıklamasına göre, Kirpiçenko Kahire’de bir hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni belirtilmeyen açıklamada, Kirpiçenko ‘yetenekli ve sağlam bir dost’ olarak nitelendirildi.

Kirpiçenko, 2011 yılından beri Rusya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Daha önce de Suriye, Libya ve Birleşik Arap Emirliği’nde büyükelçilik görevlerini üstlenmişti.

Kirpiçenko anısına Kahire’deki büyükelçilik binasındaki bayrak yarıya indirildi.