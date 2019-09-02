Poklonskaya’nın eşi neden ayrıldıklarını anlattı: Bir ailede iki lider, patlamaya hazır bomba gibi

Boşanma açıklaması, Sputnik’e konuşan Solovyev'den geldi.

Solovyev, “Bir ailede iki lider olması, patlamaya hazır bomba gibi bir şey. Biri yakışıklı, diğeri çok güzel. Biri akıllı, diğeri çok akıllı. Biri ne istediğini biliyor, diğeri ne istediğini çok iyi biliyor… Elbette burada üstün olan taraf kadın” dedi.

Solovyev, eşinin görevini kolaylaştırdığını, ona kendi yolunu seçme ve önceliklerini belirleme olanağı verdiğini ifade etti.

Solovyev “O da kendi seçimini yaptı. Bunu nasıl yaptığı onun kendi özeli. Ayrıca vicdanı ve terbiyesi ile ilgili. Bu ne karmama kötü yansıyacak ne de benim için kötü reklam olacak. Hiçbir zaman birinin kanatları altına girmeyi istemedim ve ayrıca kariyerimi de kişisel ilişkiler üzerinden kurmadım. Bu benim kendim olarak kalmamı sağladı. Mihail Krug’un şarkısındaki gibi ‘Asla başka türlü olmayacağım, asla, bir sorun varsa, beni affedin” İfadelerini kullandı.

Solovyev, Polonskaya’nın kendisinin özel hayatında ‘gizli ve radikal değişiklikler olduğu’ yönündeki açıklamalarıyla ilgili de hayatında gizli ve radikal bir değişikliğin olmadığı ifadesini kullandı.

Geçen yıl ağustos ayında evlenen ikili, birlikte insani projelere imza atmış ve bir kitap yazmıştı.