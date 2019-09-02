Zarif: Rusya ve İran, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat yapacak

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından konuşan Zarif, "Hint Okyanusu'nda Rusya'yla ortak tatbikat yapacağız. Belki diğer ülkeler, tatbikata katılmaya ilgi gösterebilir" dedi.

Söz konusu tatbikatın barışçıl nitelikli olduğunu ve bölgede güvenliği koruma metotları geliştirme amacı taşıdığını kaydeden Zarif, üçüncü ülkeleri hedef almadıklarının altını çizdi.

Rusya ve İran'ın Basra Körfezi'nde güvenliğin desteklenmesi konusundaki yaklaşımlarının birbirine çok yakın olduğunu da söyleyen Zarif, "Tüm bölgelerinin katılımıyla Basra Körfezi'nde güvenliğin desteklenmesine yönelik Rusya'nın planına benzer bir planımız var. Rusya'yla sahip olduğumuz konsept, ABD'nin planından temel olarak farklı. Bizim planımız işbirliğine ve sinerjiye dayanırken ABD'ninki düşmanlık ve saldırganlığı esas alıyor" ifadelerini kullandı.