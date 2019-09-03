Volodin: İstanbul'da ortak terör örgütleri listesi oluşturma konusunu ele alacağız

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya'da bugün kutlanan Terörle Mücadelede Dayanışma Günü dolayısıyla Duma'nın resmi internet sayfasından bir açıklama yayınladı.

Volodin, yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya, Çin, İran, Pakistan ve Afganistan'ın kurduğu Terörle Mücadele ve Bölgesel İşbirliği Konulu Meclis Başkanları Konferansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Duma vekillerinin uluslararası platformlarda da dahil olmak üzere terörle mücadele konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ve 12-12 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek konferansa katılacağını belirten Volodin, ortak terör örgütleri listesi oluşturma konusunu istişare etmeyi planlandıklarını ifade etti.

1 Eylül 2004'te Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nde 1000’i aşkın kişinin rehin alındığı, 300’den fazlasının öldürüldüğü Rusya tarihinin en büyük terör saldırısı Beslan rehine krizinde çocuk ve kadınların hayatlarını kaybettiğini anımsatan Volodin, ölenlerin aileleriyle yas tuttuklarını kaydetti.

Volodin, "Moskova ve Volgodonsk'ta, Dubrovka tiyatro merkezinde, Beslan'da, Rusya ve diğer ülkelerde yaşanan korkunç trajedilerde hayatını kaybeden masum insanların anısı, tüm ülkelerin bu kötülükle mücadele birlik olmasını gerekli kılıyor" diye ekledi.

Beslan'daki saldırı sonrasında 3 Eylül, ‘Terörle Mücadelede Dayanışma Günü’ olarak ilan edilmişti.