Rusya'da Su-25 savaş uçağı düştü

Bakanlığın açıklamasına göre Su-25UB uçağı, Stavropol Bölgesi'ki planlı eğitim uçuşu sırasında düştü.
© Sputnik / Armenuhi Mkhoyan
Boş bir alana düşen uçak, herhangi bir yıkıma neden olmadı.
PİLOTLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Arama ve kurtarma ekipleri, uçaktan zamanında atlamayı başaran iki pilotun yerini tespit etmek için çalışma yürütüyor.
Bu arada Rus basınına konuşan bir kaynak ise arama-kurtarma helikopterinin uçağın yerini tespit ettiğini ifade etti.
Kaynak, uçağın düştüğü bölgeye kara arama-kurtarma ekibi gönderileceğini söyledi.
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