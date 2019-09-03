Rusya'da Su-25 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-25UB savaş uçağının Stavropol Bölgesi'nde düştüğünü, uçaktaki iki pilotun paraşütle atladığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Su-25UB uçağı, Stavropol Bölgesi'ki planlı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Boş bir alana düşen uçak, herhangi bir yıkıma neden olmadı.

PİLOTLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama ve kurtarma ekipleri, uçaktan zamanında atlamayı başaran iki pilotun yerini tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Bu arada Rus basınına konuşan bir kaynak ise arama-kurtarma helikopterinin uçağın yerini tespit ettiğini ifade etti.

Kaynak, uçağın düştüğü bölgeye kara arama-kurtarma ekibi gönderileceğini söyledi.