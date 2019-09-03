Mahkeme, blog yazarı Vladislav Sinitsa'yı aşırılıkçılıktan suçlu buldu

Blog yazarı Vladislav Sinitsa, Twitter hesabından yaptığı çağrıdan dolayı mahkeme tarafından suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İddianameye göre Sinitsa, eylemiyle kolluk görevlilerinin çocuklarına yönelik şiddet çağrısı yaparak bilinçli olarak toplumda nefret ve düşmanlığı kışkırtma suçu işledi.

Mahkeme, Maks Steklov takma adını kullanan 30 yaşındaki Vladislav Sinitsa’nın sosyal medyadan yaptığı çağrıların bazı kimseler tarafından talimat olarak algılanabileceğini ve Moskova’daki yasadışı eylemleri dağıtmakla görevli kolluk kuvvetlerinin çocuklarına zarar verebileceğini kabul etti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Rusya Ulusal Muhafızları’ndan (Rosgvardiya) bir görevli, Ağustos ayının ilk günü işten eve gelince haberlere bakmak için telefonunu açtığını ve twitterda Rosgvardiya görevlilerinin çocuklarının misilleme amacıyla kaçırılması çağrısı yapan mesajlar gördüğünü söyledi. Bu durumun kendisini oldukça endişelendirdiğini ve kızının hayatı için korkmaya başladığını belirtti.

Suçlamaları reddeden blog yazarı ise sözlerinin çarpıtıldığı iddasında bulundu.

Moskova Kent Meclisi seçimlerine kaydı yapılmayan adaylar Temmuz ayı ortalarında izinsiz mitingler düzenledi. İzinsiz mitinglere katılan 1700 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Komitesi, gözaltına alınanlara karşı toplum düzenini ihlal ve kolluk kuvvetlerime mukavemetten dava açtı.