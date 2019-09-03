Rusya ile Moğolistan arasında dostluk anlaşması imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga, iki ülke arasında Dostluk ve Kapsamlı Stratejik Partnerlik Anlaşması'nı imzaladı.

Ulan Batur’u ziyaret eden Putin ve Moğol lider Battulga, Rusya ile Moğolistan arasında Dostluk ve Kapsamlı Stratejik Partnerlik Anlaşması'nı imzaladı.

İmza töreni, liderler arasında devlet sarayında yapılan görüşme sonrasında gerçekleşti.

Putin, Moğolistan’la imzalanan bu anlaşmanın tüm alanlarda işbirliği imkânlarını geliştireceğini ifade etti.

​“Bu önemli belge ikili etkileşimin kalitesi ve düzeyini arttırıyor” diyen Putin, uzun yıllardır var olan dostluk ve dayanışma geleneğinin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için zemin oluşturduğunu kaydetti.

Putin, görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.

‘İŞBİRLİĞİMİZ, ASYA’DA GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR’

Rus lider, Moskova ve Ulan Batur arasında terörle mücadele ve askeri-teknik alanlarda işbirliğinin Asya’da güvenliğin sağlanması için önemli bir faktör olduğunu ekledi.

Rusya, Moğolistan ve Çin arasındaki üçlü işbirliğinin de geliştiğini kaydeden Rus lider, “Moğolistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile daha yakın ilişki kurma isteğini olumlu karşılıyoruz. Bu işbirliğinin ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım üzerinde olumlu etki edeceğine inanıyoruz” dedi.

Mongolia seems to have gone all out for Putin's visit today pic.twitter.com/PAZnX5ZA9c — Scott Rose (@rprose) September 3, 2019

​Görüşme sonrasında liderler işbirliğinin geliştirilmesine yönelik farklı alanlarda 10 anlaşma imzaladı. Ayrıca iki ülkenin bakanlar kurulu tarafından da Moğolistan’a karşılıksız olarak askeri ve teknik destek verilmesinin öngörüldüğü 2004 tarihli anlaşmanın yeniden başlatılmasına yönelik protokolimzalandı. Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, 1993 tarihli Dostluk ve İşbirliği Anlaşması temel alınarak hazırlanan yeni anlaşmanın süresiz olacağını söylemişti.