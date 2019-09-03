Rusya ile Moğolistan arasında dostluk anlaşması imzalandı

Ulan Batur’u ziyaret eden Putin ve Moğol lider Battulga, Rusya ile Moğolistan arasında Dostluk ve Kapsamlı Stratejik Partnerlik Anlaşması'nı imzaladı.
İmza töreni, liderler arasında devlet sarayında yapılan görüşme sonrasında gerçekleşti.
Putin, Moğolistan’la imzalanan bu anlaşmanın tüm alanlarda işbirliği imkânlarını geliştireceğini ifade etti.
one more pic.twitter.com/LCtdcFEVcU— Scott Rose (@rprose) September 3, 2019
Putin, görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.
‘İŞBİRLİĞİMİZ, ASYA’DA GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR’
Rus lider, Moskova ve Ulan Batur arasında terörle mücadele ve askeri-teknik alanlarda işbirliğinin Asya’da güvenliğin sağlanması için önemli bir faktör olduğunu ekledi.
Rusya, Moğolistan ve Çin arasındaki üçlü işbirliğinin de geliştiğini kaydeden Rus lider, “Moğolistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile daha yakın ilişki kurma isteğini olumlu karşılıyoruz. Bu işbirliğinin ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım üzerinde olumlu etki edeceğine inanıyoruz” dedi.
Mongolia seems to have gone all out for Putin's visit today pic.twitter.com/PAZnX5ZA9c— Scott Rose (@rprose) September 3, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)